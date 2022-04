Laurence LE GOFFIC

LawrenZ est photographe d'Art.



Un regard poétique au fil de l’eau,

De l’arbre au brin d’herbe



Quelques tirages photographiques sont réalisés avec un procédé ancien (1870), qu’est le palladium. Il est nécessaire de préparer l’émulsion à la main sur un papier d’art (100 % coton).



LawrenZ crée avec le pinceau une dimension supplémentaire et rajoute une finesse à ses photos japonisantes.



Les tirages argentiques noir et blanc sont faits à la main sur papier d’exposition baryté.

Vous pouvez aussi découvrir quelques photos mordancées et virées.



Des tirages d'Art en numérique (encre pigmentée) sont venus compléter les différents supports et outils photographiques.



Travaux à la chambre photographique grand format pour le noir et blanc, le platine/palladium et le numérique, une alchimie de qualité.



Auteur du livre d'Art "Natur'Elle" et co-auteur du livre "Une ferme d'Hier au XXème siècle".



Mes compétences :

Artiste

Photographe

Art