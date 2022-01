Emilie RAUD

En 2013, j’ai été reçue au CAPET d'Arts Appliqués, depuis j’enseigne les différents pôles des Arts Appliqués en lycée technologique et en MàNAA, auparavant j’ai travaillé dans le jeu vidéo, le multimédia, le ludo-pédagogique et la communication pendant 13 ans.



Enseignements :

Histoire de l'art, technologie, pratique en art visuel, expression plastique, actualité du design, culture et création design.



Jeu :

2D design : assets, décors, charte graphique, interface, illustration.

3D texture : assets, décors, personnages, vêtements, accessoires.

Lead : gestion du travail d’équipe, évaluations, respects des plannings.

Plateformes : PSN, PS3, DS, PC, Wii, Wiiware, online, Flash, mobile, tablette.



Photo :

Prise de vue, tirage et retouche (numérique et argentique)



