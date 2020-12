Laëtitia DELAGE

Forte d’une expérience de 15 ans dans le secteur de l’audiovisuel, j’ai géré de multiples projets en autonomie: secrétariat, suivi de l'engagement du personnel, organisation des déplacements, gestion de calendrier, accueil téléphonique,... et assuré l'interface entre les différentes équipes d'un tournage : communication au quotidien des calendriers de tournages, convocations techniciens et comédiens pour les journées suivantes,...

Dynamique, volontaire et organisée, je souhaite m’investir dans une nouvelle mission d'assistanat.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Office

Normes rédactionnelles

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac