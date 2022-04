Laurence LE MOIGNE

Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion Privée Indépendant ?



Pour la plupart d'entre vous, particuliers investisseurs, faire fructifier votre épargne n'est pas chose aisée. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent difficiles la prise de décision et nécessitent plus de connaissances, d'informations et de temps à y consacrer.



Le conseil en gestion privée indépendant vous aide dans cette prise de décision pour votre épargne sur un angle purement financier mais surtout, il vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine, tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, voire sur votre entreprise, le cas échéant, vous préconisant un traitement approprié et personnalisé.



Ce conseiller se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :

- Une indépendance vis à vis des Etablissements Financiers

- Une spécialisation en gestion de patrimoine

- Une approche globale de votre situation personnelle et spécifique

- Une relation solide et sur du long terme.



Il offre par ailleurs, en plus de l'expertise et du conseil, une valeur ajoutée en termes de temps, une tranquillité d'esprit et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie.