Laurence LE SOUFFACHÉ

Ingénieur universitaire autonome et responsable, habituée à communiquer, expérimentée sur :

- l’approche système multicritères des problématiques environnementales et de sécurité,

- le management de projets relatifs à la mise en place d’activités nouvelles,

- la R&I (mission de représentation externe et de l’animation et coordination interne de la R&I) principalement sur les thèmes de l’énergie, du transport routier et de l’environnement,

- la réglementation et l’organisation administrative française et européenne,

- l’élaboration des stratégies et des politiques d’entreprise et le lobbying.

A travaillé en ingénierie sociale

Travaille sur le développement territorial et la ville durable en lien avec les acteurs politiques, institutionnels et socio-économiques



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Innovation