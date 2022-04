Laurence LEBLANC

Depuis juin 2019 : EXPERT CONFORMITE

Depuis janvier 2016 Directeur de la Prévoyance chez Mutlog

Depuis mars 2006 Mutlog (Mutuelle du Logement)

« Chargée de Missions en assurance emprunteur »

►missions juridiques

- Travail sur des dossiers d’adhérents en pré-contentieux

- Travail sur des dossiers d’adhérents en contentieux en collaboration avec trois cabinets d’avocats : Cabinet d’Hauthuille, Fabre, Kiener en fonction des spécialités de chacun.

- Mise en place de procédures (fausse déclaration, impayé de cotisations, recouvrement d’impayés dans le cadre de fonds mutuels..)

►missions statistiques

- Etude du rapport sinistres à primes de nos grands comptes à partir de tableaux croisés dynamiques :

o dans le monde bancaire : Crédit Coopératif, Banque Française,

o dans le monde des courtiers : Cafpi,

o dans le monde des mutuelles : Harmonie mutualité

o dans le monde des CCI/CIL (collecteur du 1% logement) : Solendi.

►missions commerciales

- Rencontre avec les partenaires dans le cadre de la renégociation de contrat,

- Aménagement des conventions de partenariat déjà existantes

►missions développement

- Mise en place de structures tarifaires sur de nouveaux produits

- Présentation en conseil d’administration de nouveaux produits

►mission « qualité »

- Responsable pendant six mois du service prestations (5 personnes) afin de procéder à une réorganisation de ce service et de son fonctionnement pour le rendre plus performant. Superviseur ensuite de ce service pendant 24 mois pour passer le relais à une nouvelle chef de service.

- Mise en place de procédures internes pour améliorer la qualité du travail en entreprise dans le cadre d’une bonne gouvernance et externe, pour rendre plus efficaces le travail avec nos partenaires.



Août 2005 à mars 2006 Société Delta Invest

« Assistante Administrateur de biens »

►missions juridiques

- Suivi des impayés de loyers,

- Collaboration avec des avocats pour les procédures d’expulsions

►misions de gestion

- Suivi des travaux effectués sur les biens immeubles acquis

- Suivi des factures des architectes et fournisseurs divers

- Suivi des dossiers assurance construction, dégâts divers

►assistance téléphonique



Août 2004-Août 2005 Département des Hauts-de-Seine

« Attachée Administrative – service Foncier et Immobilier »

- Déplacement sur le terrain pour étudier le nouveau tracé de la nouvelle voie et les immeubles impactés par une procédure d’expulsion.

- Rencontre avec les particuliers pour étudier au cas par cas leur situation et éventuellement les orienter vers le service d’aide sociale.

- Mise en place et suivi des procédures d’expulsion

- Vérification sur le terrain que la procédure d’expulsion a été respectée.



Mai 2000-Août 2004 Société d’Assurance Vie Prévoyance AVIP

« Gestionnaire de contrats d’assurance vie »

- Enregistrement des souscriptions, vérification des clauses bénéficiaires de deux secteurs (ouest de la France et Paris/région parisienne)..

- Gestion des contrats en cours de vie (arbitrages, versements programmé, modififctaion des béénficiaires…)

- Suivi d’une procédure anti-blanchiment

- En relation permanente avec deux délégations commerciales régionales



Juillet 1996- Mai 2000 Association Générale des Médecins de France (AGMF)

« Responsable de secteur en assurance Santé et Prévoyance »

- Encadrement et animation d’une équipe de 7 gestionnaires

- Encadrement supplémentaire en période de renouvellement de 15 CDD

- Adhésion, modifications et résiliation des contrats Santé et Prévoyance individuelles et collectives,

- Activité de conseil juridique,

- Vérification et suivi de la qualité du service clientèle

- Réception de clientèle

- Collaboration étroite avec 2 délégations commerciales régionales



Sept 1995 – Juillet 1996 Mutualité Française

« Employée au Service des Prestations Collectives »

- règlement des assurances décès