Philippe RANCÉ

Recruter et piloter les équipes, accompagner les réflexions stratégiques, développer le chiffre d'affaires avec pour objectif un solde net positif, assurer la rentabilité des BU, établir des partenariats structurants (IP,mutuelles, Cies, MSI, courtage, réass...) ou occasionnels, animer les relations politiques, entretenir la confiance de son réseau....voilà qui je suis et ce qui me guide dans le monde de l'assurance de personnes (vie/non vie).





Mes compétences :

Conseil

Management

Marketing

Vente

Assurance

Développement commercial

Manager

Santé

Directeur commercial

Épargne

Responsable commercial

Pilotage de projets