Laurence LEBOURDAIS

LE MOT JUSTE



Une vision créative Through The Line pour valoriser les campagnes multicanales internationales.



Conception



Une stratégie de communication en Marketing opérationnel, Activation, CRM (programmes de fidélisation), Web marketing et Événementiel qui précède et accompagne la réalisation de campagnes print et online.



Rédaction



• Une aisance rédactionnelle qui permet de surfer sur différents registres sémantiques et lexicaux avec une véritable plume.

• Le pas de côté qui permet de transcender les valeurs d’une marque.

• Un twist créatif qui capte le pouvoir des mots : élégance, subtilité, force, précision, humour.



Domaines d’expertise



• Luxe : Cosmétique, Parfums, Bijoux, Mode, Automobile, Gastronomie. Et autres : Food, Services, Tourisme, Santé.



Domaines d’application



• Online : Sites web (SEO), réseaux sociaux, device applications dédiées, emailings.

• Print : chartes éditoriales, brochures, mailings, annonces presse, dossiers de presse.

• Dispositifs événementiels, Concepts stores, PLV.



www.laurencelebourdais.com



