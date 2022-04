Laurence LEBRETON

Mon expérience de 24 ans m'a appris à travailler en toute autonomie. J'ai acquis de solides connaissances administratives et commerciales.

Au cours de cette expéreince, j'ai su gérer, organiser et suivre différentes missions. Forte de mon expérience, je sais allier rigueur et organisation pour entreprendre divers tâches. Ma motivation et mon dynamisme contituent des atouts indispensables.





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Comptabilité

Gestion commerciale

Équipe maintenance

Réactivité

Rigueur