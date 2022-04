Laurence LEBRETON

A l'APPEL MEDICAL depuis 10 ans, j'ai travaillé 6 ans sur le secteur paramédical, gérant la délégation d'infirmiers et d'aide soignants sur la région Midi Pyrénées.

Depuis 4 ans, je gère l'activité bloc opératoire en contrats d'intérim et en placement CDI et CDD sur les qualifications Infirmiers de bloc opératoire et Infirmiers anesthésistes.

Mon métier englobe aussi bien le recrutement, la mise en poste, la paye, l'administraitif, la formation que du commercial sédentaire et terrain.



Mes compétences :

Ressources humaines

expertise recrutement bloc opératoire