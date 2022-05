Sonia BONIS

Responsable Projets RH & Compétences pour Select TT, j'ai en charge la coordination du Pole Recrutement des collaborateurs permanents d'Expectra et Appel Médical et je mets en place et participe à divers projets RH liés au développement des collaborateurs.

Parallèlement, j'accompagne les agences au quotidien dans la gestion des CDI intérimaires d'Expectra et Appel Médical.



Actuellement, je recherche activement des Consultants en Recrutement pour EXPECTRA sur toute la France sur différentes filières : IT, ingénierie, comptabilité-finance, commercial-marketing...



Commercial(e) aguerri(e), vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine croissance et rejoindre le secteur des Ressources Humaines, ce poste est pour vous !



Consultez nos offres d'emploi surArray et envoyez vite vos CV par mail à : recrutement@expectra.fr



Mes compétences :

Recrutement

Relation clients internes