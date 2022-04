Laurence LECOQ

Animée par une fibre commerciale et une autonomie qui sont afférentes à ma personnalité, j’ai su développer au fil des années l’aisance relationnelle, la rigueur et l’esprit d’initiative inhérents aux postes occupés. Mon expérience professionnelle repose donc sur 3 piliers que sont :



Le management commercial et contractuel en environnement compétitif à dimension internationale (Fournisseurs et sous-traitants / prestataires)

J’ai piloté la relation fournisseurs de bout en bout pour l’activité Service Après-vente , gérant commercialement et contractuellement, en moyenne 15 comptes fournisseurs, un budget de 11 millions d’euros, avec une négociation et / ou renégociation d’environ 30 contrats cadres et Annexes pour le Service Après-vente (SAV).



Dans le cadre de mes missions en management commercial et contractuel (Participation aux appels d’offres pour le SAV, Sélection des Fournisseurs, négociation des contrats et suivi du déploiement des contrats), j’ai su créer des partenariats durables et éthiques en environnement complexe, en contractualisant les schémas en rupture et les refontes de fond de politique de Service Après-Vente (SAV).



Le management de la Qualité

Dans le cadre du management de la qualité, je me suis assurée que la performance contractuelle était opérationnellement respectée, en générant les gains attendus en termes de Satisfaction clients (Évaluation de la performance fournisseurs et suivi de la relation tant contractuelle qu’opérationnelle).



Le management de projets transverses

Dans le cadre du management de projets transverses, j’ai piloté et coordonné des projets de rupture, en instruisant des travaux en mode projet, tant en interne qu’en externe ; pour exemple, la vision en coût complet des produits en intégrant et en mettant en visibilité comptable et commerciale le coût du SAV dans le prix d’achats des produits



Ayant développé ces compétences dans le domaine du SAV, structure identifiée comme centre de coût et non de profit, j’ai dû constamment travailler dans une optique de réduction de coûts et de recherche de gains, tant financiers que qualitatifs ; autant d’atouts recherchés aujourd’hui en entreprise.



Mes atouts

Experte en négociation contractuelle avec une dimension internationale

Forte aptitude à mettre en place des partenariats dans un environnement compétitif

Bonne connaissance du management transverse en situation complexe

Autonomie, capacité à fédérer, sens des responsabilités, aptitude à rationaliser les coûts versus satisfaction clients



Je suis à l'écoute d'opportunité sur des postes de responsable d'affaires et de partenariats, avec une dimension de Contract manager, poste clé en terme d'harmonisation et de coordination de bout en bout d'une relation clients -fournisseurs (prestataires / sous traitants) au sein de l'entreprise ; particulièrement en direction Achats