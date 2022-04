Laurence LEFEVRE

Voilà 13 ns que je travaille dans un secteur qui m’était totalement étranger « la promotion immobilière ».

Après quelques mois à l’accueil de l’agence, j’ai passé 4 années à gérer l’année de parfait achèvement des constructions destinées à la vente.

Puis, au vu de mes capacités relationnelles et organisationnelles, il m’a été proposé un poste d’attachée clientèle au sein du service commercial de l’accession groupée.

J’aime particulièrement dans ce métier la diversité du relationnel professionnel (prospects, clients, professionnels de la publicité, notaires, professionnels du bâtiment, banques, assurances….).

En 2008, mon agence est choisie pour un projet pilote à Besançon, la commercialisation de logements en location vente (dispositif PSLA). Cette expérience a été très enrichissante et m’a permis de gérer la phase locative, un autre métier tout aussi passionnant que la commercialisation.

Je suis toujours aussi passionnée par mon travail, il me procure de grandes satisfactions. Qui a-t-il de plus valorisant qu’un client qui vous remercie et vous dit être heureux dans son appartement.





Mes compétences :

Informatique

Capacités d'analyse et de synthèse

Maîtrise de Word

Capacité à travailler en équipe

Capacité relationnelle

ORGANISATION

PONCTUALITÉ