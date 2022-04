Laurence LEFORT

ACTIVITES ET COMPETENCES



Compétences



Gestion économique et financière

Techniques de management

Techniques de communication

Conduite de projet

Législation sociale



Activités



Définir et mettre en œuvre la politique générale (organisation, développement économique, ...) et les orientations financières de la structure



Définir et superviser la politique de gestion des ressources humaines de la structure



Superviser les directions stratégiques de la structure et organiser des échanges avec l'équipe de direction



Suivre et analyser les données d'activité des services et de la structure et proposer des axes d'évolution



Mener des actions de communication/représentation auprès des acteurs de l'environnement



