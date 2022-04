Laurence LEGAL

Au travers des différentes responsabilités qui m’ont été confiées, j’ai eu l’occasion d’appréhender le secteur de la distribution, ses contraintes et ses enjeux. J’ai ainsi côtoyé et travaillé avec différents profils, étant au cœur des projets : de l’industrie au commerce, des fonctions fortement liées au marketing, mais aussi de la formation auprès des collaborateurs .

Dotée d'une sensibilité marketing et commerciale, je suis susceptible de vous apporter mes compétences en matière d'analyse , de recommandations et de valorisation de services.

Apporter mon enthousiasme à votre service sera une grande chance pour moi et un plus certain pour vous.



Mes compétences :

Curiosité

Esprit d'analyse

Esprit d'équipe

Synthèse

Management transversal

Gestion de projet