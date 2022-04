Laurence LEJUEZ

Après une longue expérience commerciale dans le tourisme et l'hôtellerie, et plusieurs missions dans l'enseignement du tourisme, j'ai obtenu le titre de "Responsable d'Etablissement Touristique". Directrice d'Auberge de Jeunesse depuis 1 an, j'ai pu mettre à profit mes connaissances et compétence. Je suis à la recherche à un poste de Directrice ou d'adjointe de Direction d'une résidence hôtelière ou d'une résidence de services pour séniors. Je suis très séduite par cette offre d'hébergement, et souhaite m'occuper d'une résidence afin d'en gérer le budget, les services, le commercial et les RH. Mon projet étant d'être autonome dans la gestion d'un centre de profit.



Mes compétences :

Direction commerciale

Prospection commerciale

Tourisme

Formation professionnelle

Organisation d'évènements

Vente B2B

Gestion hôtelière

Direction de centre de profits

budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel