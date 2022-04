Laurence LELU

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Je dirige depuis plus de vingt ans le Marketing et la Communication de Marques/Enseignes à forte image dans des univers variés : cosmétiques, luxe, biens d'équipement de la maison, décoration, distribution "retail "et e-commerce.



Mes domaines de compétence:

-le marketing stratégique, opérationnel

- la structuration et gestion de l'offre

- la gestion de la relation clients

- la communication on et off line

- le pilotage d'activités cross canal



J'ai piloté de nombreux projets de transformation avec succès et enthousiasme dans l'objectif de développement de chiffres d'affaires en France et à l'international:

- repositionnement de Marques

- identification et concrétisation de relais de croissance

- lancement de sites e-commerce et de programme CRM

- développement de nouveaux concepts magasin

- création et management d'équipes en mode hiérarchique et transversal



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger sur ces sujets.





Mes compétences :

Direction de business unit

E commerce

Web

Développement commercial

Communication

Management

Conduite du changement

Vente

Innovation

Merchandising

Gestion de la relation client

Social CRM

Marketing stratégique

Marketing relationnel

Customer Relationship Management

eMarketing

eCommerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Achats