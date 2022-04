Laurence LEMOINE

Forte d'une expérience dans de nombreux secteurs, auprès de dirigeants et leurs équipes commerciales, marketing et communication, j'ai développé des compétences transversales en organisation, gestion et communication.



Des aptitudes d’analyse et de synthèse, un vif intérêt pour le digital et un niveau d'anglais opérationnel viennent compléter de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.



Mes objectifs : satisfaire le client, interne et externe, l'accompagner avec bienveillance dans son parcours, sa fidélité et sa recommandation : quelques exemples pour exprimer un esprit collaboratif et contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégie de développement.



M'investir au sein d'une nouvelle équipe sera l'opportunité de partager mes connaissances en mode projet et de continuer à développer mes compétences, avec l’idée d'un service de qualité pour l’entreprise, ses clients et ses collaborateurs.



Je suis à votre écoute et vous présenterai avec plaisir mes motivations pour une future collaboration.



Mes compétences :

Animation

Gestion de projet

Commercial et marketing

Microsoft Office 2007

Organisation

Communication

Stratégie digitale

Webmarketing