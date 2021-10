Ludovic PLELAN

Je pense confirmer la phrase d'Henry David Thoreau : "Bien que les chemins de la recherche soient nombreux, la recherche est toujours la même."

En effet ma polyvalence me permet de suivre différents chemins. Mes connaissances et autres compétences, nouvelles ou acquises de longues dates m'ouvrent des opportunités assez diversifiées :

- webmaster / webdesigner

- chef de projet internet

- responsable service clientèle

- assistant marketing (webmarketing)

- ...

Quant à ma recherche elle est simple et commune à ces différentes voies : intégrer une équipe dynamique afin que notre collaboration nous apporte un enrichissement mutuel. Enrichissement au sens très large du terme ;)

Si vous souhaitez que je développe cette idée n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi d'échanger sur ce sujet.







Mes compétences :

Adobe Illustrator

Call center

Chargé de communication

Communication

CSS

Dreamweaver

Intranet

Notepad ++

Pédagogie

PHP

Planificateur

Polyvalence

Service clients

Webdesigner

Web design

Centre d'appels

Formation

WordPress

MySQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HTML

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

E-commerce

Webmarketing