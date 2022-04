Laurence LEMUET

Fabricant et créateur de chocolats personnalisés

selon des techniques particulières de moulage permettant la reproduction de vos logos, vos visuels, vos photos en relief chocolat blanc sur chocolat noir.

Conception et réalisation sur-mesure de vos coffrets

entièrement personnalisés à partir de 100 exemplaires.

Coffrets chocolats étudiés et adaptés à vos budgets.

Etudes et réalisation de tous projets spéciaux de packagings et de chocolat.

www.leseditionsduchocolat.fr



Mes compétences :

Accueil

Communication

Hotel

Marketing

Packaging