Laurence LENEVEUT

Médecin généraliste de formation, j'ai fait 10 années de pratique de pédiatrie de ville, suivies de 12 années dans l'industrie pharmaceutique sous une double approche de recherche et de communication marketing d’environnement.

De 2002 à 2011, j'ai fait du conseil dans le secteur médical et médico-social en tant que consultant indépendant proposant

- Analyse stratégique et accompagnement de l'implantation de projets en santé,

- Montage de partenariats entre acteurs et partenaires du projet,

- Conseil en communication pour la coordination du projet et pour sa valorisation.

En parallèle, j'ai assuré pendant près de 12 ans un poste à mi-temps à l'hôpital public sur le dossier patient informatisé et les obligations vis à vis de la CNIL.



Depuis janvier 2010, avec un groupe de personnes impliquées, j'ai développé pour les personnes vivant avec une maladie chronique, un projet de valorisation de leur parole, de leur vécu et de leurs savoirs fondés sur l'expérience de la maladie afin qu'elles les partagent entre elles. En 2013, nous avons créé l'association "Savoirs sOlidaires en Santé"​ pour encadrer ce projet.



En parallèle, je me suis orientée vers l'analyse transgénérationnelle, ou psychogénéalogie, en suivant la formation de l'école Généapsy.

La clinique transgénérationnelle est fondée sur les traumatismes (individuels, familiaux, collectifs) non élaborés au moment de leur survenue et transmis de façon inconsciente et préconsciente aux générations suivantes. Cette transmission émotionnelle pèse sur certains descendants jusqu'à ce que la mise en conscience de son influence sur la vie de ces sujets, permette de les libérer de ce qui ne leur appartient pas.

J'ai débuté en janvier 2017 la pratique de la psychogénéalogie et de l'analyse transgénérationnelle.



Mes compétences :

Santé

Solidarité