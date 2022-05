Je m’appelle Sabrina Palumbo, Coach, Community Manager et auteure.



Mon but, vous aider à atteindre un mieux être.



Je suis l’auteure de L’âme en éveil, le corps en sursis, un livre témoignage dans lequel je relate mon expérience de la maladie. J’ai aussi fondé l’association de lutte contre les troubles alimentaires SabrinaTCA92 qui porte aujourd’hui le nom de larbrenvies.



Au cours de ma vie, j’ai traversé de douloureuses épreuves, l’anorexie, la dépression, le manque de confiance, un travail qui ne me convenait pas, les problèmes d’argent… Tout cela m’a aidé à me construire et à trouver ma voie pour pouvoir vivre ma vie comme je le voulais. Grâce à toutes ces expériences j’ai pu me trouver et me mettre sur mon chemin de vie. Je peux désormais exercer un métier que j’aime et qui me passionne au plus au point : le métier de coach en développement personnel et community manager.



J’aime ces moments d’échanges en face à face ou lorsque j’utilise les nouvelles technologies (skype), mais ce que j’aime plus que tout c’est aider les autres en animant des groupes de soutien et d’accompagnement. Libérer la parole est primordial.



Ce que je préfère dans la vie, c’est de partager pour aider celles et ceux qui le souhaitent à améliorer leur vie, à transformer leur vie et amorcer le changement pour vivre de manière épanouie.



C’est à trente ans passés que j’ai réalisé que la vie que je menais ne me correspondait pas. J’ai initié une démarche de changement et entrepris un important travail sur moi. Forte de ce bilan de vie je peux transmettre à mon tour des clefs pour se questionner et évoluer.



Mes compétences :

Communication

Internet

Conseil

Journalisme en ligne

Relations Presse

Community management

Communication événementielle