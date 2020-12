Krystel AUBERT

Un jour, je révolutionnerai les prises en charge désuètes des TCA. Un jour je monterai une asso visant la RDR dans le domaine des addictions, telle qu'elle soit.

Un jour je raconterai les dérapages de la quasi généralité de la psychiatrie et sa déshumanisation. À quel point la plupart des "médecins" ne lisent pas les recommandations de l'HAS, ne se tiennent au courant des recherches en cours, restant ainsi hermétiques à toute avancée, à en devenir dangereux de faire exprès de ne pas voir que le monde mute sous leurs yeux qu'ils s'efforcent de fermer dans leur déni de la mort, ce temps en mouvance, un monde qui avance.

Un jour je montrerai que la psychanalyse, les TCC , ect., ne sont pas des antithèses vouées à se haïr mais différentes façons de travailler avec le sujet. Façons qu'il faut au contraire unir, qu'elles sont chacune le garde-fou des autres. Que par ex. une vise à soulager une souffrance irrespirable qu'on ne peut laisser ainsi quand une autre cherche à en comprendre le pourquoi et tenter d'éviter le piège de la répétition, la chronicisation d'un mode de fonctionnement psychique qui au delà du symptôme visible pourra se déplacer ou bien venir s'inscrire en creux chez un sujet déjà vide.

Un jour je ferai en sorte qu'on arrête d'endormir les émotions à coup de de trous dans la sécu en période de sevrage dans la PEC des dépendances.Qu'on leur laisse la place d'advenir, d'être, de devenir, pour qu'après être ressenties, puissent être comprises, métabolisées, et enfin dépassées. Un jour je me battrai contre le suicide et ça, sans pour autant me contenter de sacrifier le psychique au profit du biologique.

Un jour j'aiderai les gens parce que je crois encore en l'humain, en la discussion possible entre deux inconnus, le soutien spontané, en ces sourires et bonjours qu'il faudrait faire revivre.

Un jour je ferai tout ça c'est sur... Mais pas demain, demain je serai réaliste,et je reprendrai un Mastet 2 en Psy. Clinique. Prenez-moi par pitié !!



Mes compétences :

Psychothérapie

Santé mentale

Recherche

Adolescents

Tests projectifs

Analyse de données statistiques

Psychodrame psychanalytique

Troubles du Comportement Alimentaire