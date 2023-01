Ophélie BLANC-MATHIEU

Après 8 années en tant que psychologue clinicienne, notamment dans le domaine de la gérontologie et de la santé, je suis en phase de reconversion professionnelle. Mon envie d'en apprendre d'avantage et mon intérêt de retrouver un métier où les relations humaines sont au centre de mon travail m'encouragent à m'investir dans de nouvelles expériences professionnelles.



Je reste à votre disposition pour de plus amples informations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Psychologie du vieillissement

Psychologie de la santé

Techniques d'écoute

Mise en place de groupe de travails, de formations

Autonomie

Capacité d'adaptation

Sens de la communication et de l'organisation

Rigueur et prise de recul

Travail en équipe

Curiosité intellectuelle

Maitrise de l'informatique et des outils bureautique