Master II en management, je dispose de dix années d’expérience dans l’encadrement et le management de centres de profits. Je peux intervenir à tous les stades du développement commercial : de la dimension stratégique au volet opérationnel (prospection , fidélisation).



Mon ambition :

Faire coexister mes compétences managériales et commerciales au sein d'un même projet dans le but d’optimiser les résultats et de répondre à la stratégie de l’entreprise.



Je suis ouverte aux opportunités de poste d’encadrement sur tout secteur d’activité (ex : directeur des ventes, responsable régional des ventes, coordinateur réseau, direction de plusieurs centres de profit, … ).



http://www.doyoubuzz.com/laurence-leray

linkedin : Laurence LERAY





Mes compétences :

Animation de réseau

Responsable de magasin

Service client

COMMERCE

Développement des ventes

Management d'équipe

Formation

Pilotage de la performance

Encadrement

Développement commercial

Gestion de centres de profit