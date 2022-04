Laurence LERAY

Mon ambition :

Faire coexister mes compétences managériales et commerciales au sein d'un même projet dans le but d’optimiser les résultats et de répondre à la stratégie de l’entreprise.



Mes compétences :

Master II en management, je dispose de neuf années d’expérience dans l’encadrement et le management d'équipe. Je peux intervenir à tous les stades du développement commercial : de la dimension stratégique au volet opérationnel.



Je suis ouverte aux opportunités de poste d’encadrement dans tous les secteurs d'activité.



Management

Développement commercial

Gestion des ressources humaines

Pilotage stratégique

Mécanisme financier et comptable