Laurence LESECQ

Je possède une expérience confirmée à la fonction d’assistante de direction et de gestion que j’ai occupée durant 20 ans et un parcours professionnel qui m’a permis d’évoluer au travers de missions riches et variées et de m’adapter à différents types de management.

Je suis reconnue rigoureuse, organisée et autonome et je possède une bonne faculté d’adaptation.



Mes compétences :

Gestion

Assistante

Immobilier

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Altaix

Assistanat

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Organisation