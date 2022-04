Laurence LESTRADE

Travail en équipe, élaboration et mise en place de projets personnalisés, animation et organisation de la vie quotidienne, participation au dispositif institutionnel ; tels sont les plus importants axes de travail de ma pratique actuelle.



En recherche active d'un poste de Monitrice Educatrice, d'Aide Médico Psychologique ou d'Auxiliaire de vie sur la région Provence Alpes Côte d'Azur.

J'étudierais toute proposition et reste disponible pour d'éventuels entretiens.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Mobilité nationale

expérience de terrain