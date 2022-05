Raphaelle BOUFFANDEAU

Educatrice spécialisée, je suis installée en libéral.

Ma démarche s'adresse aux parents, et au personnes présentant une déficience intellectuelle.

Je mets à leur service des prestations pour les accompagner vers une amélioration de leur quotidien, de leur relation...

D'autre part, je propose au établissements médico-sociaux, un programme d'éducation à la vie amoureuse, affective et sexuelle pour les personnes qu'ils accompagnent. Programme élaboré à partir d'une évaluation des connaissances dans ce domaine.

J'établis un diagnostic puis j'aide a envisager des pistes de réflexion et d'action relatives aux comportements sexuels qui posent problème.