Laurence LEVARD

Entre lettres et arts, deux domaines qui me passionnent depuis toujours .

La lecture et l'écriture ont été à la fois un territoire à explorer et à goûter. Puis ce fut le dessin, la peinture et enfin la découverte des musées. Et le virus de l’histoire de l'art que j'ai vite attrapé pour ne plus le lâcher. Je suis historienne de l'art et présidente de l’Association Arts et cloître qui organise des conférences arts et spiritualité depuis neuf ans au caveau de la chartreuse de Molsheim

J'aime également écrire en essayant de vulgariser dans le bon sens du terme .Écrire est un besoin fondamental qui m' a conduit dans un premier temps au journalisme, depuis déjà douze ans.Je souhaite maintenant évoluer dans un poste à responsabilités et étudierai toute proposition.



Ci-joint adresse du site d'Arts et cloîtreArray



Mes compétences :

Journalisme

Organisation d' évènements

Organisation

Art

Animation