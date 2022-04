Fabienne VERSINI

Puéricultrice cadre de santé, j'ai obtenu mi-décembre 2013 un Diplôme d'état en Ingénierie sociale - DEIS- adossé à un Master 2 en Ingénierie de projet et en développement social urbain et développement durable -IP DSUDD - que j'ai suivi au PRRATES / Strasbourg.

En Novembre 2013, j'ai créé mon auto-entreprise ce qui me permet de dispenser diverses formation dans mes domaines de compétence, à savoir, la santé, le social et le médico-social ainsi que la petite enfance.

Suite à ces études, j'ai intégré dès janvier 2014 le champ du médico-social et plus spécifiquement un des établissement des Papillons blancs comme développeur de projet afin de rapprocher le champ médico-social de celui de la santé dans le but d'optimiser la qualité des soins de la personne handicapée mentale, sa santé, sa qualité de vie et son bien-être .

Ayant aussi participé à l'extension du pôle hébergement adulte et au déménagement du foyer dans 2 nouveaux établissements, je suis chargée de la mise en fonctionnement du FAM - nouveau service - en tant qu'infirmière coordinatrice. Au 1er juillet 2015, j'ai réintégré les HUS après 6 ans de disponibilité et j'exerce en tant que cadre de santé en Onco-hématologie adulte. je gère l'hôpital de jour et le service des consultations externes. Depuis la mi-avril 2016, j'ai rejoins par détachement le CD67 comme cadre de santé en PMI, chargée plus spécifiquement de la mission petite enfance sur le territoire Nord. je manage 2 équipes de puéricultrices, travaille en collaboration avec les travailleurs sociaux, les médecins du territoire, développe le partenariat et les projets en lien avec le soutien à la parentalité



Mes compétences :

Animation de formation

Implication et réactivité

Analyser écouter réfléchir agir

Aisance relationelle

Accompagnement individuel et collectif

Sens de l'organisation

Ingénierie de formation et de projet

Management participatif et humaniste

Conduite et gestion de projet

Leadership

Travail en équipe