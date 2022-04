Laurence LEVASSEUR

Spécialiste dans le domaine de l'assurance, les postes que j'ai occupés m'ont permis d'acquérir outre une solide technicité, l'autonomie et le pragmatisme recherchés en gestion sinistres mais aussi en production et prospection téléphonique.

Un de mes atouts ? j'aime échanger, conseiller et aider. Le contact avec la clientèle, les intervenants extérieurs (experts, compagnies, avocats...) me sont nécessaires.

En recherche actuellement d'un poste sur le Sud Ouest, principalement en Gironde, Landes,Pyrénées Atlantiques,mais également sur Pays de la Loire et Bourgogne.



Mes compétences :

BTS AG

Comptabilité générale