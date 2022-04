Laurence LIAGRE

Forte d’une expérience de 22 ans, en tant qu’infirmière, infirmière anesthésiste et cadre de santé, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.

Ces années d’exercice professionnel dans différents services et dans ces différentes fonctions m’ont permis de développer des compétences :

- En travail en équipe

- En communication en fonction des interlocuteurs

- En organisation en prenant en compte les différents facteurs, qu’ils soient humains, matériel et économique

- Du travail en réseau : en connaissant les différents acteurs

- En conduite de projet en adoptant une méthodologie, une rigueur

- En évaluation et en remise en question



Passionnée par mon métier, je souhaite vivement intégrer une équipe dans un institut de formation et d'y apporter mon dynamisme, ma motivation et mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Organisation du travail

Santé

Soins infirmiers

Ecoute

Soins d'urgence et anesthésie