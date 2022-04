Laurence LINIERE

Expatriée à Shanghai, depuis aout 2011, Laurence Linière exerce chez FRI Frédéric Rolland International, une agence d’architectes et ingénieurs franco-chinoise installée en Chine depuis près de vingt ans. Elle y assure une mission d’Expert, son expérience de 30 ans dans tous les domaines et modes d’exercice de l’architecture, en France et aux Etats-Unis, y sont un atout précieux pour la qualité des projets et l’organisation du travail. Ainsi elle participe activement à la coordination de projets et réalisations ambitieuses alliant urbanité, technicité et qualité environnementale.

Préalablement, au sein d’ICADE, dans le cadre de sa mission d’architecte spécialisée en établissements de santé et en charge du développement, elle a managé des projets complexes et sensibles tant dans leur dimension politique qu’économique et technique. En chef d’orchestre, avec rigueur, ténacité et créativité, elle a accordé architectes, ingénieurs, médecins, financiers et administratifs et ainsi complété son savoir faire avec une large responsabilité commerciale en harmonie avec sa capacité organisationnelle et son intérêt pour les valeurs d’humanité.

Parallèlement elle est intervenue à l’ESTP et à l’AERES et a également enseigné à l’IUT Génie Civil d’Amiens. Plus anciennement, alors qu’elle exerçait en libéral à Chantilly, alors Secrétaire Générale du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Picardie, elle avait mis en place les formations HQE de la profession. En effet en précurseur, elle avait déjà participé à des projets d’architecture bioclimatique lors des 8 ans lors desquels elle exerça dans le sud de la France.

Son expérience américaine à Miami lui a façonné il y a 25 ans une approche qualité dédiée à la relation client qui a forgé toute sa carrière dans une vision polyvalente et altruiste de l’architecture.





Mes compétences :

Architecte