Laurence LIRZIN

Nomad'stand saura vous accompagner lors de l'élaboration et la création de votre stand d'exposition

Que vous soyez à la recherche de communication visuelle type kakémonos, stands pliables droits, courbes, stands modulaires ou Le one shot pour un évènement qui révèlera votre image, nos équipes vous accompagnent et vous conseillent dans l'élaboration de votre projet



Rejoignez nous , nous nous ferons un plaisir de vous compter parmi nos fidèles partenaires .

Nos références: Mazars, Shire, Expanscience, Bisico, Sungard, Editions TI, Twinlinx, ORC, Honeywell, Sauter, et bien d'autres ....

on vous attend



Mes compétences :

Création

Décorateur

Evénementiel

Standiste