Laurence LOCATELLI

Travailler en réseau ?

Indispensable et efficace ! et encore plus dans un contexte international.

Faisant preuve d'un excellent relationnel, travaillant en autonomie et restant force de proposition, j'exerce un métier passionnant au contact des entreprises que j'accompagne dans leur développement international.



Mes compétences :

Brésil

COMMERCE

Commerce international

Commercial

Conseil

Développement commercial

Diplomatie

Douanes

Douanes*

Export

fiscalité

Import

Import Export

International

Luxe

Reglementation