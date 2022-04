Laurence LOIR-MONGAZON

La formation du personnel est essentielle au bon fonctionnement d'une base, d'un entrepôt, d'un dépôt, d'un service logistique.

Dans cette optique, je pense que des partenariats entreprises/lycées professionnels sont nécessaires.

Vous pouvez apporter votre contribution à cet ambitieux projet en me contactant (Paris - Ile de France) ou en vous mettant en relation avec les instituts de formation ou les lycées professionnels près de vos lieux d'exercices.





Compétences en logistique :

• Management et pilotage logistique (KPI),

• Audit logistique,

• Coordination des actions entre services, planification, reporting,

• Création, mise en place, suivi et évaluation de procédures adaptées, animation de groupes de travail (préparateurs de commandes, contrôleurs et caristes),

• Gestion de budget,

• Prospections et évaluation des fournisseurs,

• Gestion de projet,

• Qualité (mise en place BPH) et sécurité d'entreprise (création et mise à jour DUS).



Compétences additionnelles :

• Ressources humaines : recrutement, gestion du personnel,

• Création et mise à jour de fichiers informatiques,



Maîtrises des logiciels :

Word – Excel – Access – PowerPoint – Open Office

WMS : Reflex - GFBA



