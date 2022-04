Laurence LONGA

J’interviens d’une part, sur les projets d’intégration du Digital Learning au sein de l’entreprise, et d’autre part, auprès des Directions Risques Groupe, Programmes et Systèmes d’Information, Audit Interne et Conformité, sur la mise en place de projets de formation collectifs ou individuels afin d’accompagner le développement des compétences de leurs collaborateurs.