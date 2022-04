Laurence LOUET

Après un Bac bureautique, j'ai effectué un parcours professionnel on ne peut plus autodidacte.

10 années d'assistanat dans divers milieux (industrie,commerce,BTP, etc ...)

m'ont permis d'accéder aux ressources humaines en partant du recrutement pour arriver à la gestion des carrières.

De tempérament dynamique j'ambitionne d'aller toujours vers de nouveaux horizons.

j'ai eu l'occasion de travailler en mairie et CCAS durant quelques mois. L'expérience a été intéressante et le poste n'étant pas assez fourni j'ai pu participer au travail d'équipe de tous les services, avec succès. Je suis depuis 2 ans bientôt dans un EHPAD médicalisé et assure l'accueil, le secrétariat, la gestion des dossiers résidents, les statistiques mensuelles, la mise en valeur du Domaine.



Mes compétences :

Accueil

Adaptabilité

Assistanat

Bureautique

Comptabilité

Dynamisme

Motivée

Réactivité

Recrutement

Secretariat

Secrétariat Bureautique

Ressources humaines