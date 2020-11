Dominique BERNARD

Mon métier : pilote de de projets complexes.



Curiosité, engagement et ténacité sont mes atouts pour relever plusieurs défis à la fois, et les mener à bien.

Positive et à lécoute, je fédère mes collaborateurs et les amène jusquau bout des missions qui me sont confiées.



Mon ambition : explorer un nouveau secteur dactivité

- Mettre à profit mon expérience industrielle dans un contexte différent.

- Exploiter ma créativité, développer mon potentiel de communication.



Titulaire de la certification PMP (Project Management Professional).