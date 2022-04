Chargée des Affaires Juridiques et des Ressources Humaines au sein d'un groupe Industriel d'Indre et Loire (150 salariés), ma mission consiste à déployer la politique RH auprès des opérationnels en cohérence avec la stratégie élaborée par la Direction et dans le respect des règles de droit social.



Mes compétences :

Droit

Droit social

juriste

Ressources humaines