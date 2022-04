Laurence LOUIS PUAUX

• Réflexion stratégique et artistique, expertise éditoriale

• Suivi de la réalisation de programmes pédagogiques

• Coordination des plannings et des budgets

• Management d'équipes internes et externes

• Développement et fidélisation de la relation client





• Forte sensibilité au monde de l'Edition et aux Arts



Mes compétences :

Arts

Arts graphiques

Chaîne graphique

Communication

Conseil

Création

Création artistique

Édition

Éditorial

Façonnage

indesign

Négociation

Planning

Production

Produits culturels

Réflexion stratégique

Suivi de production

Techniques d'impression