Didier Rouxel dispose dune double expérience en Ressources Humaines et SIRH.

Sa connaissance des systèmes et des projets lont amené de créer DRH.I.S, cabinet spécialisé en conseil RH et SIRH.



Conseil opérationnel RH :

- Audit et Organisation

- Développement et Performance RH

- RH 2.0; Management des Talents

- Politique Emploi-Mobilité ; GPEC

- Accompagnement du changement



Conseil SIRH

- Diagnostic et études SIRH

- Aide au choix de solutions

- Assistance à Maîtrise dOuvrage

- Externalisation (BPO, CSP)

- Pilotage et Direction de projet











Mes compétences :

GRH

Recrutement

Réseaux sociaux

GPEC

SIRH

Gestion des Talents et Gestion des Carrières

Rémunération avantages sociaux

Systèmes d'information

Direction des ressources humaines

Relations sociales