►► Vous êtes responsable de l’Engagement et/ou de la Fidélisation des collaborateurs dans votre entreprise? Vous avez une success story à partager?

Contactez-moi pour intervenir à la conférence Engagement et Fidélisation 2014 qui se tiendra le 31 mars 2016 à Paris.



Pour plus d'infos, rendez-vous surArray ou envoyez-moi un message sur Laetitia.Semmel@gblnetwork.com ◄◄



Mes compétences :

Ressources humaines

Networking Professionel

Développement rh

Marque employeur

Création de contenus

Stratégie rh

Gestion des Talents et Gestion des Carrières

Fidélisation des collaborateurs

Conférences RH

Organisation de conférences & évènements

Leadership