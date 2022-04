Laurence LOUVEAU

Après plusieurs années d'expérience dans la gestion administrative du Personnel dans le secteur agro-alimentaire puis du bâtiment et travaux publics et dans la banque, j'ai pris en charge le recrutement et la gestion de carrières de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté, banque très active sur le plan de l'économie régionale.



Intégrer notre entreprise, c’est faire partie du 2ème groupe bancaire en France – Groupe BPCE – qui donnera les moyens de vos ambitions et un sens à votre parcours professionnel.



Mes compétences :

Paie

Recrutement

Formation

Gestion de carrière