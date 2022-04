Laurence MAENHOUT

Comptable confirmé avec 25 ans d"expérience professionnelle et un anglais opérationnel



J'ai un parcours professionnel évolutif au sein d'entité française d'un groupe international. De formation comptable, je possède une licence AES option gestion des PME complété régulièrement par diverses formation dans les domaines de la fiscailité, paie et taxes



Aujourd'hui, je souhaiterai intégré une entité d'un groupe internationale ou une PME en tant que responsable comptable, adjoint au responsable comptable ou comptable confirmé . De préférence, je cible les entreprises du sud de l'Ile de France.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Comptabilité auxiliaire

Taxes et Fiscalité

Gestion de projets

Contrôle interne

Comptabilité paie

Management