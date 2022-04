Laurence MANTOVANI

En poste en tant qu'assistante pédagogique pendant 10 ans, j'ai pu m'adapter facilement au changement de programme, à l'augmentation des effectifs et à la mise en place du nouveau système d'information.

Depuis octobre 2011, ma fonction a évolué en tant que Coordinatrice pédagogique apprentissage.

Mes missions principales étant l'organisation et le suivi de la scolarité des promotions d'apprentis mais également le recrutement des nouvelles promotions et l'élaboration des plannings.

Ce poste requiert une forte autonomie, sens de l'organisation, anticipation et réactivité, résistance au stress (travail dans l'urgence quotidien), discrétion, écoute, patience et disponibilité, et également de bonnes connaissances informatiques (Word, Excel, PowerPoint, logiciel interne).

Mon parcours professionnel et ma polyvalence m'ont permis de me façonner "sur le tas", n'ayant pas fait d'études supérieures.

J'aime la diversité et suis toujours partante pour des formations telles que cours de perfectionnement en Anglais (annuels), Eco-Droit, Sauveteur Secouriste du Travail, Gestion des comportements difficiles, Tableaux croisés dynamiques, Sensibilisation aux problèmes d'addiction des jeunes, Réseaux sociaux, etc...

Je souhaite évoluer dans ma vie professionnelle et suis prête à intégrer une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Réactivité

Résistance au stress

Polyvalence

Autonomie