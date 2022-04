Laurence MARCADET

J'évolue dans le monde passionnant du marketing et de la communication depuis une vingtaine d'années avec une spécialisation dans les produits de grande consommation.

J'ai géré de nombreux projets de lancements de produits, animation et promotion des ventes, organisations de salons, sponsoring sportif..... mais j'ai aussi géré la communication interne et externe de l'entreprise : relations presse, développements de supports publicitaires, gestion de site internet...

Si je devais mettre une expérience en avant ce serait sans hésiter mes relations avec des filiales en Europe qui m'ont permis de découvrir de nouvelles cultures et habitudes de consommation mais qui m'ont surtout amené à traiter des développements produits ou supports qui devaient tenir compte des contraintes de chacun pour au final convenir à tous.

Ce métier aux tâches multiples demande un sens aigu de l'organisation et une forte capacité d'adaptation aux gens et aux situations.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Gestion événementielle

Communication interne et externe

Marketing opérationnel

Gestion de projets internationaux

Maîtrise de l'anglais

Animation et promotion des ventes

Pack office