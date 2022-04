Laurence MARCELLIN

Mes différentes compétences en recrutement, en accompagnement professionnel, en relation et prospection d'entreprises, en animation de réseaux, en ingénierie de la clause d'insertion me procurent une grande polyvalence et adaptation à un poste lié au monde de l'emploi et m'amène aujourd'hui à diriger une agence de Travail Temporaire d'Insertion ou je trouve mon épanouissement professionnel.

J'aime cette dynamique, ces échanges humains, cette négociation commerciale au quotidien avec les acteurs de l'économie locale. C'est une émulsion qui pousse chaque jour à continuer et perdurer.



Mes compétences :

Logiciel Anael TT, ABC Clause, Movie Maker, I Milo

ETTWIN, PIXID, BIP