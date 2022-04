Laurence MARCHANDEAU

J’ai toujours été très attirée par l’écriture au sens large, et j'apprécie particulièrement de mettre en oeuvre ma capacité à retranscrire par les mots ce ques les autres veulent transmettre.



Assistante de direction trilingue de formation, mon parcours professionnel m'a menée vers des domaines d'activités plus larges, où mon attirance pour l'écriture a pu s'exercer avec une technicité plus poussée.



Aujourd’hui, forte d’un savoir-faire issu d’une expérience de plus de 20 ans en secteurs privé et public, au sein de directions générale, informatique, juridique et financière, j’ai créé mon cabinet d'écrivain public, assistante opérationnelle.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion administratif

Appel d'offres